Polacy muszą nauczyć się walki w mieście. Zmiany w szkoleniach z użyciem Grotów

Podnosimy wymagania i oczekiwania wobec żołnierzy, którzy posługują się karabinkiem Grot. To jest znacznie celniejsza broń niż wcześniej używana przez wojsko, znacznie bardziej ergonomiczna, więc możemy szybciej kształtować nasze zdolności i wymagać od żołnierzy więcej – przekazał gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca WOT-u, cytowany przez serwis Polska Zbrojna.

Według gen. Kukuły nowoczesne szkolenia nie wymagają budowy kosztownych poligonów, które będą symulować teren zurbanizowany. Można je realizować wszędzie, również w centrum miasta. Pozwala na to obecna, zaawansowana technologia. Głównie z tego powodu WOT stawia na system amunicji barwiącej UTM, który pozwala jeszcze dokładniej oddać realizm pola walki. System bazuje na zestawach do konwersji bojowych karabinków Grot do treningowej amunicji barwiącej, umożliwiających strzelanie z nabojów UTM kal. 5,56 mm o masie 0,45 grama.