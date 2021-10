Pokoleniowe odkrycie. Niesporczak sprzed 16 mln lat zachowany w bursztynie

"Co jest tak niezwykłe, to fakt, że niesporczaki są wszechobecną starożytną linią, która widziała wszystko na Ziemi, od upadku dinozaurów do powstania lądowej kolonizacji roślin" – powiedział Barden. "Jednak dla paleontologów są one jak gatunek widmo bez prawie żadnego zapisu kopalnego. Odnalezienie jakichkolwiek szczątków niesporczaków jest ekscytującym momentem, w którym możemy empirycznie zobaczyć ich postęp w historii Ziemi".