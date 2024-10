Systemy Patriot działają w Ukrainie od kwietnia 2023 r. Są to rozwiązania dostarczone przez Niemcy, Holandię oraz Stany Zjednoczone. Ten nowoczesny amerykański system rakietowy ziemia-powietrze już wielokrotnie potwierdził swoją skuteczność, szczególnie w odpieraniu zagrożeń związanych z pociskami i rakietami dalekiego zasięgu, którymi Rosja regularnie ostrzeliwuje ukraińskie terytorium. Główne zadanie systemu Patriot to wykrywanie, przechwytywanie i niszczenie zbliżających się rakiet, pocisków, samolotów oraz amunicji krążącej, zanim osiągną one zamierzony cel.

System Patriot, w zależności od rodzaju używanych pocisków przeciwlotniczych, może neutralizować cele znajdujące się nawet 160 km od miejsca wystrzelenia. Przykładowo, wersja PAC-3, wyposażona w technologię hit-to-kill ERINT, wykorzystuje energię kinetyczną do niszczenia celów i jest zdolna do przechwytywania nowoczesnych pocisków balistycznych w zasięgu do 35 km. Takie rozwiązanie pozwala na unikanie zniszczeń bezpośrednio nad terenami zamieszkałymi, co minimalizuje ryzyko związane z opadającymi fragmentami przechwyconych pocisków.