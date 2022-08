Pojawiły się blisko Ukrainy. Rozmieściła je Białoruś

Chociaż Białoruś nie przystąpiła oficjalnie do wojny przeciwko Ukrainie, wspiera działania Rosjan, udostępniając im swój terytorium. Jak informują siły zbrojne obrońców, Mińsk wysłał niedawno do rejonów graniczących w Ukrainą dodatkowe zestawy do walki radioelektronicznej.