Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega. Poranne przymrozki mogą być niebezpieczne

Pogoda za oknem kusi, aby wyjść na spacer, pojeździć na rowerze czy zrobić grilla. Niestety, w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce powinniśmy zachować ostrożność i ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu do minimum. Szczęśliwcy posiadający ogrody czy chociażby balkony mogą jednak w pełni korzystać z uroków początku kwietnia. A ten jest wyjątkowo ciepły i promienisty. Wtorek będzie kolejnym dniem, który minie pod znakiem bezchmurnego nieba, braku opadów i przyjemnej temperatury.

Najcieplej będzie dziś w centrum i na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą nawet do 23 stopni Celsjusza. Trochę chłodniej będzie na południu Polski. Najniższa temperatura czeka też mieszkańców wybrzeża. Tam termometry pokażą od 16 do 18 st. C.