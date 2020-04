IMGW: niebezpieczna pogoda w części Polski. Nadchodzi jednak poprawa warunków

Jednak w ciągu dnia również w tych regionach pogoda powinna poprawić się, a temperatura w całym kraju będzie wahać się między 12 a nawet 20 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach zapowiada się słonecznie, a pogoda będzie kusić, by wyjść z domu. Warto jednak pamiętać o nowo-obowiązujących obostrzeniach Ministerstwa Zdrowia w związku z koronawirusem w Polsce , które obowiązują od 1 kwietnia.

Biometeorologiczna ocena pogody

Jedynym utrudnieniem może być wysokie ciśnienie atmosferyczne, które będzie dochodzić w Polsce do 1030 hPa. Może to wywoływać bóle głowy i rozdrażnienie u osób wrażliwych oraz nasilać objawy chorób naczyniowych. Wysokie ciśnienie utrzyma się do środy.