Pogoda na weekend. IMGW ostrzega: niekorzystne warunki w całym kraju i miejscowe burze

Piątek 24 kwietnia zapowiada się pochmurnie, a miejscami mogą występować przelotne opady deszczu. Po południu w centrum i na zachodzie kraju mogą pojawić się burze. Temperatura w ciągu dnia będzie wahać się od 15°C na północy do 22°C na południowym zachodzie i południu. Nad samym morzem będzie nieco chłodniej - od 12°C do 14°C.

Jeśli wystąpią burze , należy również uważać na porywiste i niebezpieczne wichury. W innych przypadkach wiatr w ciągu dnia będzie umiarkowany o prędkości do 60 km/h.

Pogoda na weekend

W sobotę termometry pokażą mniej stopni w stosunku do poprzednich dni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie - do 16°C, w pozostałych regionach termometry pokażą od 8°C do 13°C.