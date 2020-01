Pogoda na sylwester i Nowy Rok: IMGW wydaje ostrzeżenie

Końcówka roku i początek 2020 nie zapowiada się korzystnie pod względem pogody. IMGW ostrzega przez silnymi wiatrami i opadami marznącymi, które mogą spowodować poważne utrudnienia zwłaszcza na drogach.

Pogoda w sylwester 2019/2020

Temperatura maksymalna będzie sięgać 4 stopni Celsjusza, chociaż na południowym zachodzie Polski może dojść nawet do 7 stopni Celsjusza. W regionach górskich temperatura nie przekroczy 3 stopni Celsjusza. Co więcej należy się spodziewać tam bardzo silnych wiatrów, których prędkość będzie dochodzić do 100 km/h.