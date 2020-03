Pogoda na najbliższe dni. IMGW ostrzega przed "niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi"

Dzisiaj pogodnie, chociaż w niektórych miejscach kraju możliwe jest lekkie zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia będzie dochodzić do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. Jednak IMGW ostrzega, że może to być jeden z ostatnich ciepłych dni w najbliższym czasie.

IMGW wydaje ostrzeżenie pogodowe

Sprzyjające warunki biometeorologiczne

Rano będą występować obojętne na człowieka warunki meteorologiczne, ale w ciągu dnia mogą się one poprawić. Odczują to najmocniej meteopaci, co przełoży się na lepsze samopoczucie. IMGW wskazuje, że pogoda będzie sprzyjać dziś aktywności fizycznej, więc warto się wybrać chociażby na spacer. Przypominamy jednak, by unikać dużych skupisk ludzi, rozsądnie i odpowiedzialnie podejść do zaleceń władz i WHO.