Pogoda na 31 sierpnia. IMGW ostrzega przed burzami i opadami. Warto śledzić komunikaty

W związku z intensywnymi opadami deszczu, synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Prognozowana wysokość opadów na terenach objętych alarmem to 30-50 litrów wody na metr kwadratowy. W trakcie opadów pojawią się burze z porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Do godziny 10:00 ostrzeżenia dotyczyły również Warmii i Mazur oraz Podlasia, a do 11:00 województwa kujawsko-pomorskiego.