Pogoda na 26 maja. IMGW ostrzega, gdzie jest burza. Sprawdź aktualne alerty

We wtorek 26 maja prognoza pogody przyniesie wyższe ciśnienie i lokalne burze. Jest to efekt zderzenia dwóch frontów atmosferycznych - wyżu znad Wielkiej Brytanii i Francji oraz niżu znad Morza Czarnego i Ukrainy, przemieszczającego się stopniowo na wschód.

Temperatura będzie wahać się od od 14°C do 19°C, jedynie na zachodzie nieco cieplej - do 20°C. Nad morzem i Podhalu chłodniej - od 11°C do 14°C. Wiatr w przeważającej części kraju słaby, ale w czasie burz może wzmóc się do 65 km/h.