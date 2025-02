Podziemny magazyn Rosjan. Wszystko widać na zdjęciach satelitarnych

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły skuteczny atak w obwodzie orsłowskim w Rosji. Miejsce, gdzie przeprowadzono atak, to podziemny bunkier, w którym to armia Federacji Rosyjskiej gromadzi bezzałogowce Shahed. Do uderzenia wykorzystano tego rakiety Storm Shadow, które trafiły w podziemny bunkier z wrogimi dronami. Informacje te przekazują analitycy OSINT, publikując zdjęcia satelitarne.

Skutki ataku

"W wyniku ataku na ośrodek przechowywania bezzałogowych statków powietrznych w obwodzie orłowskim, rakiety Storm Shadow uderzyły w podziemny bunkier z bezzałogowymi statkami powietrznymi wroga" - czytamy na Telegramie.

Według informacji z ukraińskiego sztabu generalnego, w wyniku wspomnianej operacji zniszczono około 200 dronów Shahed.

Pociski Storm Shadow uderzyły w magazyn Shahedów

Przypomnijmy, że wspomniane pociski Storm Shadow, których Ukraińcy użyli do uderzenia są przykładem zaawansowanej technologii militarnych pocisków typu "odpal i zapomnij". Oznacza to, że po ustaleniu celu i wystrzeleniu broń nie wymaga dalszej obsługi, co zapewnia jego dużą efektywność. Dzięki połączeniu systemu naprowadzania bezwładnościowego, GPS, oraz TERPROM, który dostosowuje się do ukształtowania terenu, pocisk precyzyjnie trafia w cel. Porusza się na wysokości od 40 do 150 m nad ziemią, co utrudnia jego wykrycie. Margines błędu w trafieniu wynosi jedynie od jednego do 3 m.

Przed dotarciem do celu, Storm Shadow wypuszcza kamerę termowizyjną o wysokiej rozdzielczości, która ma za zadanie potwierdzić cel. Następnie pocisk zwiększa swoją wysokość, aby uderzenie było jak najbardziej skuteczne. Integralną częścią działania pocisku jest głowica BROACH działająca dwuetapowo. Pierwszy etap polega na wypaleniu otworu w celu, a drugi – na całkowitym zniszczeniu obiektu przez główne elementy głowicy.