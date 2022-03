Podziemne miasto Putina. Czy to tutaj przebywa prezydent Rosji?

Świat usłyszał o rosyjskim podziemnym mieście w kwietniu 1996 r. Przyczyniła się do tego publikacja w dzienniku "The New York Times". Jej autor, powołując się na tajne raporty amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA - Central Intelligence Agency), przekonywał o istnieniu ogromnej, podziemnej bazy, do której prowadziły liczne połączenia kolejowe i drogowe, co potwierdzały wykonane wówczas zdjęcia satelitarne.