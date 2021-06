Podwodny karabinek ADS wchodzi na uzbrojenie Specnazu

W związku z tym żołnierze oddziałów, których misje obejmują dotarcie do celu lub ewakuację pod wodą są bezbronni do chwili znalezienia się na powierzchni. To dało impuls do opracowania broni palnej przystosowanej do strzelania specjalną "podwodną" amunicją. Najsłynniejszym modelem takiej broni jest poprzednik karabinku ADS - opracowany w latach 70. w Związku Radzieckim APS.