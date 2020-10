Podróż w czasie jest możliwa. Fizycy twierdzą, że znaleźli rozwiązanie

Najlepszym przykładem jest paradoks dziadka, według którego, podróżnik w czasie cofa się wstecz, aby zabić własnego dziadka, nim jego ojciec pojawił się na świecie. Jednakże owa postać już się narodziła, co oznacza, że jego próby muszą zakończyć się niepowodzeniem. Jednym z rozwiązań tej hipotetycznej sytuacji jest przedostanie się do alternatywnej linii wszechświata.

Oznacza to, że podróżnik znajduje się w alternatywnej rzeczywistości i zamordowanie dziadka będzie miało wpływ na dalszy rozwój historii tylko i wyłącznie w niej. Nie będzie miała wpływu na podróżnika. Według drugiego założenia, podczas podróży w czasie wstecz nie można dokonać niczego, co mogłoby ją uniemożliwić, gdyż nie zrobiło się tego w przeszłości.

Dwaj naukowcy sądzą, że podróże w czasie nie mogą powodować takich paradoksów

"Powiedzmy, że podróżowałeś w czasie, próbując powstrzymać pacjenta zero przed zachorowaniem na Covid-19, zanim został wystawiony na działanie wirusa. Jeśli jednak powstrzymasz tę osobę przed zarażeniem - wyeliminowałoby to motywację do podróży w czasie i powstrzymania pandemii" - mówi dr Costa.

"W przykładzie pacjenta zero COVID-19, możesz spróbować powstrzymać go przed zarażeniem, ale robiąc to, złapiesz wirusa i staniesz się pacjentem zero, albo zrobi to ktoś inny" - mówi Germain Tobar. Możesz zmienić historię, ale tylko w taki sposób, że nadal istniejesz i miałbyś mieć motywację aby odbyć taką podróż, a więc nie spowodujesz żadnego paradoksu.