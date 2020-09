Co się dzieje w momencie śmierci? Znany lekarz tłumaczy, jak to wygląda

Dr Sam Parnia z NYU Langone Medical Center to znany na całym świecie specjalista, zajmujący się m.in. resuscytacją krążeniowo oddechową. Od lat prowadzi badania nad ludzką śmiercią , a dokładniej mówiąc nad doświadczeniami z jej pogranicza.

Co się dzieje po śmierci?

- Końcowym rezultatem jest odcięcie tlenu, który dostaje się do mózgu, co powoduje zamknięcie obwodów nerwowych i utratę przytomności – powiedział lekarz. Dodał: - kiedy serce się zatrzymuje, zanikają wszystkie procesy życiowe, ponieważ krew nie dociera do mózgu, nerek i wątroby.