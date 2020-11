Podatek cyfrowy we Francji. Facebook, Google czy Netflix będą płacić miliony

Internet to jedno z narzędzi zarobku, które przez lata nie było odpowiednio ograniczone przez prawo. Z tego względu do dziś figuruje jako ostatni bastion wolności. W takim przekonaniu żyje wielu internautów, ale przedsiębiorcy, a szczególnie duże korporacje wiedzą, że z roku na rok sytuacja się zmienia. Jednym z przykładów jest podatek cyfrowy.

Francuzi uchwalili podatek cyfrowy już w ubiegłym roku. Dotychczas giganci technologiczni korzystali z możliwości niskiego opodatkowania w Irlandii, na co pozwalało prawo Unii Europejskiej. Francja odbierze więc to, co jej się należy. Zyski pochodzące bezpośrednio od użytkowników z tego kraju, częściowo trafią do skarbu państwa, a nie do Irlandii.