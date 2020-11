Kupujesz telewizor? Upewnij się, że obsługuje DVB-T2/HEVC

Kupujący telewizory muszą wczytać się w ich dane techniczne i upewnić, że potrafią odbierać cyfrowy sygnał telewizji naziemnej zgodny z DVB-T2, czyli kodekiem HEVC (H.265) – przypomina Urząd Komunikacji Elektronicznej . W Europie następuje bowiem zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji, co wiąże się z zastąpieniem obecnego systemu DVB-T nowszym DVB-T2.

Co interesujące, zmiana DVB-T na DVB-T2 jest związana z rozwojem sieci 5G. Na jej potrzeby konieczne jest zwolnienie pasma 700 MHz, które dotychczas było zarezerwowane na potrzeby cyfrowej telewizji naziemnej w całej Europie. Zmiana kodowania oznacza przy okazji bardziej efektywny przesył danych, co prowadzi do udostępnienia większej liczby kanałów w lepszej jakości.