Poczuj się pewnie na drodze. Oto 5 zaawansowanych wideorejestratorów

Najprostsze wideorejestratory można kupić już za około 100 zł, ale nie oferują one zbyt wiele poza funkcją nagrywania. W droższych urządzeniach producenci stosują zaawansowane moduły komunikacji, wysoką rozdzielczość zapisu obrazu, a także opcję połączenia kilku kamer. Urządzenia te sprawdzają się w wielu sytuacjach. Jeżeli dojdzie do kolizji lub wypadku, to zabezpieczony materiał wraz z danymi z modułu GPS pomoże w ustaleniu sprawcy zdarzenia oraz jego przebiegu. Powszechnym procederem są też oszustwa ubezpieczeniowe i tu można spotkać różne formy działalności. Najprostszą metodą jest oczywiście nagłe hamowanie, gdzie w przypadku braku świadków wezwana policja może stwierdzić, że nie zachowaliście należytej ostrożności. Bardziej kreatywne szajki potrafią nawet upozorować potrącenie pieszego.

Na pierwszy ogień idzie zaawansowany, czterokanałowy Mikavi PQ7 4CH. Przednia kamera ma duży i czytelny wyświetlacz, a także kryje moduły Wi-Fi oraz GPS. Możecie do niej podłączyć znajdujące się w zestawie kamery boczne oraz kamerę tylną. Dzięki temu rejestrator będzie nagrywał wszystko, co dzieje się dookoła samochodu, także, kiedy zostawicie go na parkingu. Żeby skorzystać z tej ostatniej opcji, rejestrator musi być na stałe podłączony do instalacji elektrycznej. Kamery nagrywają pod kątem 150 stopni.