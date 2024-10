Pociski Tomahawk dla Ukrainy. Media zdradzają sekret Zełeńskiego

Komentując te doniesienia, prezydent Zełenski zaznaczył, że prośba o Tomahawki była poufna, a informacja na jej temat zostaje upubliczniona w sytuacji, gdy – według prezydenta Ukrainy - "wiele krajów zaczęło popierać Plan Zwycięstwa". Odnosząc się do ujawnienia tajnych informacji, prezydent Ukrainy nie szczędził słów krytyki.

Jak zrozumieć te wiadomości? To znaczy, że między partnerami nie ma już żadnych spraw, które mogłyby pozostać tajemnicą

Pociski UGM-109/RGM-109 Tomahawk, o które prosiła Ukraina, to wyjątkowa broń w amerykańskim arsenale. Choć weszła do służby w 1983 roku, przez dziesięciolecia doczekała się wielu ulepszeń i modyfikacji. Powstała w wersji lądowej i morskiej, także jako nosiciel głowic atomowych, pocisk przeciwokrętowy czy przeznaczony do niszczenia infrastruktury energetycznej.