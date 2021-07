Pocisk LRSO: jądrowe długie ręce Ameryki

LRSO to samosterujący pocisk wystrzeliwany z powietrza, klasyfikowany jako broń klasy stand-off, czyli pozwalająca przeprowadzić atak z dużej odległości, spoza zasięgu obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Pociski stand-off stają się coraz ważniejsze, w miarę jak dwaj główni strategiczni przeciwnicy USA, Rosja i Chiny, wzmacniają swoją obronę przeciwlotniczą. W ocenie specjalistów, rozwój technologii wykrywania zaszedł już w tych krajach na tyle daleko, że nawet bombowce klasy stealth nie gwarantują możliwości dotarcia do celu i zbombardowania go klasycznymi, grawitacyjnymi bombami jądrowymi.