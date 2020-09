PlayStation 5 - w co zagramy? Lista i ceny gier na PS5

Premiera PS5 w Europie (w tym w Polsce) będzie miała miejsce 19 listopada 2020 roku. Konsola będzie dostępna w dwóch wariantach - standardowym oraz all-digital. Na premierze będzie dostępne kilka ciekawych tytułów, chociaż nie wszystkie z nich to nowe produkcje.

PlayStation 5 na premierze - tytuły ekskluzywne

Sony zapowiedziało, że na premierze PS5 będziemy mogli zagrać w kilka ekskluzywnych tytułów, dostępnych jedynie na nowej konsoli. Oto one:

W co zagramy na PS5 później?

Dodatkowo Sony zapowiedziało kilka ważnych nadchodzących tytułów, które powinny ucieszyć wielu graczy. Pierwszym z nich niewątpliwie jest God of War 2 - jeden z najważniejszych tytułów na konsole Sony. Krótki teaser możecie zobaczyć poniżej:

God of War: Ragnarok - Teaser Trailer \| PS5 Showcase

Gry w PlayStation Plus Collection

PlayStation Plus Collection to nowa usługa abonamentowa, w ramach której będziemy mogli zagrać w najciekawsze gry z PS4 na PS5. Wszystkie tytuły dostępne będą od dnia premiery SpayStation 5. Oto pełna lista:

Co jeszcze na premierę PS5 lub nieco po niej?

Poza tytułami ekskluzywnymi na PS5 oraz PlayStation Plus Collection, na nowej konsoli Sony do końca 2020 roku pojawi się również kilka innych wartych uwagi tytułów. Poniżej wybraliśmy dla was najciekawsze z nich, których premier na PS5 warto wyczekiwać: