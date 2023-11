PlayStation 5 Slim już w sprzedaży! Zdążysz kupić przed świętami

Konsola PlayStation 5 jest już z nami od 2020 r. i w tym czasie doczekała się kilku zmian. W pierwszej wersji A Chasis była najcięższa, najdroższa i miała trzy rodzaje wentylatorów, z czego użytkownicy skarżyli się na jeden z nich. W wersji B Chasis ma mniejszy radiator i bardziej wydajny wentylator, który pochodzi już tylko od jednego producenta. Dodatkowo odchudzono ją i poprawiono odprowadzanie ciepła. W C Chasis konsola ma mniejszą płytę główną, mniejszy radiator i dodatkową rurkę, która odprowadza ciepło. Konsola zużywa o 30 W mniej energii i jest odchudzona o 0,6 kg.

PlayStation 5 występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich ma fizyczny napęd optyczny, dzięki czemu można korzystać z pudełkowych wersji gier, a także odtwarzać ulubione filmy z domowej biblioteki DVD i Blu-ray. Plusem jej posiadania jest to, że zyskujecie też dostęp do tańszych gier, ponieważ te z cyfrowej dystrybucji kosztują więcej nawet rok lub dwa po wydaniu. Drugi wariant to PlayStation 5 Digital, która pozwala grać tylko w gry zakupione przez PlayStation Store i odtwarzać filmy jedynie z serwisów streamingowych.