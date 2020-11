Planetarium Śląskie: po remoncie za 154 mln złotych pokaże obraz w 8K i wytworzy tornado

W Chorzowie trwa generalny remont Planetarium Śląskiego. To inwestycja za 154 mln złotych, po której będzie to obiekt bardzo nowocześnie wyposażony – zdolny między innymi do wytwarzania chmur i tornad.

Trwa remont Planetarium Śląskiego (YouTube)