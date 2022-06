Plaga w USA. Szkoły płacom miliardy dolarów hakerom

Ataki ransomware to forma cyfrowego przestępstwa polegająca na wymuszeniu okupu (ang. ransom) za pośrednictwem szkodliwego oprogramowania , które przeważnie blokuje dostęp do danych lub je wykrada. Hakerzy grożą ujawnieniem wrażliwych informacji, jeśli nie zostanie ulokowana na ich kontach konkretna kwota. Przeważnie odbywa się to za pośrednictwem portfela kryptowalutowego zakodowanego w blockchainie.

Koszt wspomnianych działań jest ogromy. Dotyczy on blisko 1 miliona uczniów i studentów, choć na przestrzeni roku jest to spadek rzędu 30 proc. Wyrządzone szkody są znaczne. Eksperci podliczyli kwotę okupów na 3,56 miliarda dolarów, czyli blisko 16 miliardów złotych. A to jedynie koszt samych wyłudzeń. Do tego dochodzą jeszcze pieniądze, które trzeba było zapłacić za odzyskiwanie danych, odbudowę baz komputerowych, postawienie systemów operacyjnych oraz wzmocnienie zabezpieczeń na przyszłość.