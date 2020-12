PKO Bank Polski przystępuje do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej

Polski bank dołączył do ważnej inicjatywy

PKO BP zajmie się tworzeniem aplikacji mobilnej

- Głównym celem Europejskiej Inicjatywy Płatniczej jest uruchomienie alternatywnego modelu płatności kartowych i cyfrowych. Stanie się to zgodnie z przepisami prawa konkurencji oraz w porozumieniu z Komisją Europejską, równoważąc interesy zarówno wydawców, jak i akceptantów płatności . W praktyce oznacza to, że w przyszłości zyskają dzięki temu konsumenci i firmy w całej Europie. Usprawnione zostaną transgraniczne i lokalne płatności na obszarze europejskim, ich koszty staną się dla Europejczyków, w tym oczywiście także Polaków, bardziej konkurencyjne niż obecnie. Wnosimy do EPI nasze doświadczenia z BLIKIEM i mocno wierzymy, że oba rozwiązania będą komplementarne w przyszłości – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.