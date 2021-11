Pistolety z drukarek 3D. Nietypowe odkrycie w Holandii

Druk 3D to zdecydowanie technologia przyszłości. Nowoczesne podejście do produkcji elementów z tworzyw sztucznych pozwala na precyzyjne wykonywanie poszczególnych detali bez konieczności korzystania z wtryskarek, a cały proces można przeprowadzić we własnym mieszkaniu. Nie zawsze jednak technologia służy dobrej idei. W Holandii zatrzymano mężczyzn, którzy przy użyciu drukarek 3D produkowali pistolety.