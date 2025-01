Pierwszy taki zakup dla Polski. Dosięgną celów na odległość 200 km

Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał we wtorek 28 stycznia ważną umowę dla Wojska Polskiego. Mowa o zakupie przeciwradiolokacyjnych pocisków AGM-88G AARGM-ER do myśliwców. Umowa zakłada zakup ponad 200 sztuk amunicji za równowartość ok. 3 mld złotych. Dostawy będą realizowane w latach 2029-2035.

Zakup pocisków AGM-88G AARGM-ER to cenne wsparcie dla polskich sił powietrznych. Jest to bowiem amunicja przeznaczona do niszczenia radarów wchodzących w skład systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Wariant oznaczony jako AARGM-ER to rozwinięcie podstawowego AGM-88 ze zwiększonym względem podstawowego wariantu zasięgiem oraz poprawioną celnością.

Polska kupuje pociski do myśliwców

Opracowany przez amerykańską firmę Northrop Grumman pocisk AGM-88G AARGM-ER jest zdolny do rażenia celów na dystansie ponad 200 km. Precyzyjna głowica odłamkowa burząca zainstalowana w tym pocisku, w połączeniu z nowym korpusem oraz silnikiem rakietowym, może unieszkodliwiać radary oraz inne elementy infrastruktury elektronicznej.

"Zakup pocisków to nowe zdolności polskiego lotnictwa taktycznego, a także ważny element strategii obrony i odstraszania" - czytamy w komunikacie MON.

Amunicja do zintegrowania z F-35

Dodajmy też, że AGM-88G AARGM-ER jest amunicją przystosowaną do zintegrowania jej z nowoczesnymi samolotami F-35, które zresztą zamówił polski rząd. Maszyny mogą przenosić tę broń w wewnętrznych komorach. To rozwiązanie, które nie wpływa na zdolności stealth F-35 - montaż pocisków nie wpływa więc negatywnie na fakt, iż samoloty są trudne do wykrycia.

Zakup tej broni jest pewną rewolucją w arsenale Wojska Polskiego, bowiem AGM-88G AARGM-ER jest pierwszym tego typu pociskiem zachodniej produkcji. Wcześniej polskie myśliwce wykorzystywały amunicję z ZSRR. Modernizacja polskiej armii (w tym pojawienie się w arsenale myśliwców F-16) niejako wymusiło nabycie nowoczesnej broni.

Amerykański Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce do 360 pocisków przeciwradiolokacyjnych za maksymalną kwotę 1,3 mld dolarów. Polska zdecydowała się kupić ponad 200 pocisków za cenę ok. 745 mln dolarów (ok. 3 mld złotych).

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski