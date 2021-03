Pierwszy taki komputer kwantowy. Każdy może z niego skorzystać za darmo

O ile od dawna mówi się o tym, że komputery kwantowe są przyszłością rozwoju informatyki, to wciąż niewiele jest możliwości ich badania i testowania. Co za tym idzie, technologie, które mogłyby się rozwijać, przez trudny dostęp nie mają takiej możliwości.

Zauważyła, że udostępniony przez nich system pozwoli m.in. na kontrolowanie i badanie samej maszyny, co do tej pory nie było dostępne w systemach komercyjnych. Dodatkowo specjaliści nie będą musieli poświęcać dodatkowego czasu i wysiłku na budowę własnej maszyny.

Pierwszymi, którzy skorzystali z komputera kwantowego QSCOUT byli naukowcy z Indiana University. Kolejni mają być specjaliści z IBM-a, Oak Ridge National Laboratory, Univeristy of New Mexico i University of California, Berkeley. O dostęp jednak może wystąpić każdy, a DoE sfinansuje badania.