Chińczycy chwalą się przewagą. Mają najszybszy komputer kwantowy na świecie

Najszybszy komputer kwantowy świata

Zespół naukowców z University of Science and Technology of China w Hefei na łamach czasopisma naukowego "Science" właśnie poinformował, że opracowany przez nich komputer kwantowy o nazwie Jiuzhang jest 10 miliardów razy szybszy niż komputer Google. Jeśli oba twierdzenia zostaną potwierdzone, Jiuzhang byłby drugim komputerem kwantowym, który osiąga supremację kwantową w dowolnym miejscu na świecie.