Pierwszy Polak w tej roli. Święto polskiej nauki

- Wybór prof. Pawła Rowińskiego na prezesa Europejskiej Federacji Akademii Nauk to duże wyróżnienie dla polskiego środowiska naukowego, świadczące o uznanym prestiżu naukowym i rozpoznawalności międzynarodowej pana profesora. Mam nadzieję, że wybór polskiego naukowca na to zaszczytne stanowisko pozwoli na szerszą reprezentację wyników prac badawczych i rozwojowych realizowanych w naszym kraju oraz zwiększy nasze możliwości w kształtowaniu europejskiej polityki edukacyjnej i naukowej – powiedziała cytowana w komunikacie MNiSW Maria Mrówczyńska.

Profesor Rowiński podkreślił, że działania ALLEA nie są ograniczone tylko do Unii Europejskiej, ale obejmują cały kontynent europejski. Drugiej takiej organizacji w Europie nie ma. Rowiński zwrócił też uwagę na ogromne zaplecze eksperckie, jakie posiada ALLEA.

- Federacja zrzesza akademie nauk – najbardziej elitarne organizacje w każdym kraju, czy mówimy o Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina, The Royal Society w Londynie, czy naszej Polskiej Akademii Nauk. Należą do nich najlepsi eksperci i często stoją za tym także instytuty i komitety naukowe. To najlepsze zaplecze eksperckie, jakie sobie można w Europie wyobrazić i ma olbrzymi wpływ na kształtowanie polityki naukowej – zaznaczył naukowiec.