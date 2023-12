Pierwszy lot Ariane 6. Rakieta, która da Europie niezależność

Ariane 6 to rakieta nośna, która niebawem ma zastąpić swoją poprzedniczkę, czyli Ariane 5, której ostatni lot odbył się w lipcu 2023 r. Josef Aschbacher, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej zapowiedział, że pierwszy lot nowej rakiety Ariane 6 jest zaplanowany na lato 2024 r.

Rakieta Ariane 6 ma cechować się dużym stopniem uniwersalności. Będzie w stanie przenosić zarówno ciężkie, duże ładunki, jak i te o mniejszych rozmiarach i masie. Jak podaje PAP, ESA jako przykłady wymienia m.in. satelity do obserwacji Ziemi, telekomunikacyjne, meteorologiczne, przeznaczone do badań naukowych czy wspierające nawigację.

Specjalne adaptery mają pozwolić na dołączanie niewielkich, ważących do 200 kg satelitów do głównego ładunku. To z kolei ma przełożyć się na znaczną redukcję kosztów wynoszenia satelitów na orbitę.