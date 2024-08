Pierwszy deszcz meteorów spowodowany przez ludzi? NASA weryfikuje możliwości

Misja DART, przeprowadzona przez NASA w 2022 roku, wprowadziła ludzkość w nową erę badań kosmicznych, pozwalając na pierwszy raz przesunięcie ciała niebieskiego. Uderzenie w asteroidę Dimorphos nie tylko zmieniło jej orbitę, ale także mogło wywołać efekty, które są dopiero teraz badane . Nowe symulacje wskazują, że fragmenty asteroidy mogą dotrzeć na Marsa i Ziemię , co stwarza możliwość obserwacji meteorytów o niecodziennym pochodzeniu.

Jak to się udało? DART, sonda o rozmiarach samochodu osobowego, z pełną prędkością uderzyła w asteroidę o średnicy około 150 metrów . Po zderzeniu, uwolniono ogromne ilości odłamków i pyłu, które rozprzestrzeniły się daleko poza układ asteroidy. DART był wspomagany przez małego satelitę CubeSat o nazwie LICIACube, który z bliska obserwował kolizję.

Co odkryto? Nowe symulacje oparte na danych z LICIACube wskazują, że fragmenty Dimorphos mogą dotrzeć do Ziemi i Marsa. Obliczenia sugerują, że niektóre cząstki mogą przebyć podróż na Marsa w około 13 lat. To odkrycie otwiera możliwość, że w przyszłości mogą wystąpić meteory z Dimorphos na Marsie, a także na Ziemi.