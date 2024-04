NASA chciała ochronić Ziemię. Teraz asteroida może uderzyć w Marsa

Bezzałogowa misja DART (Double Asteroid Redirection Test), która rozpoczęła się w listopadzie 2021 r., była prawdziwym sprawdzianem możliwości obrony Ziemi przed niebezpiecznymi asteroidami. Do celowego zderzenia sondy kosmicznej (ważącej ok. 600 kg) z asteroidą Dimorphos (o rozmiarach porównywalnych do Wielkiej Piramidy w Gizie), księżycem planetoidy Didymos, doszło 27 września 2022 r. Uderzenie było na tyle silnie, że nie tylko zmieniło trajektorię Dimorphos, ale też doprowadziło do pojawienia się ogromnej ilości skał i pyłu. Niektóre ze skał mają średnicę metra.