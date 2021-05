Pierwszy autonomiczny atak drona na człowieka. Raport ONZ mówi o przypadku w Libii

Drony-kamikadze

Raport ukazał się w marcu 2021 roku na łamach "New Scientist". Zwracał uwagę na niebezpieczeństwa, jakie towarzyszą zmilitaryzowanej technologii posiadającej zdolność do podejmowania autonomicznych decyzji. Jako przykład podano atak, do którego miało dojść w Libii w 2020 roku. Uczestniczył w nim dron-kamikadze "Kargu-2", produkowany przez STM - tureckiego producenta technologii wojskowych.