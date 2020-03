Pierwsze znane krzyżowanie między hominidami miało miejsce 700 tys. lat temu

Z najnowszych badań genetycznych wynika, że Neandertalczycy i Denisowianie opuścili Afrykę i udali się do Euroazji około 700 tys. lat temu. Następnie krzyżowali się z przedstawicielami gatunku Homo, którzy opuścili Afrykę znacznie wcześniej.

Zdaniem naukowców wszystko rozpoczęło się od wczesnego gatunku Homo, który dostał się do Euroazji około 1,9 miliona lat temu. Najprawdopodobniej była to pierwsza migracja Homo poza Afrykę. Uważa się, że dawni podróżnicy mogli należeć do gatunku Homo erectus. Jego ślady odnaleziono w 1,8 milionowych skamielinach.