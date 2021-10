Pierwsze zdjęcie Ziemi z kosmosu. Powstało dzięki… III Rzeszy

Neufeld zaznacza, że w do rakiet V2 nie mocowano spadochronów, więc amerykańskie wojsko nie miało tak naprawdę gwarancji, że dana misja zakończy się sukcesem. – To, co robili we wczesnych testach V-2, to w zasadzie umieszczenie rzeczy w opancerzonych obudowach z nadzieją, że ​​przetrwają rozbicie o ziemię, lecąc z prędkością kilkuset mil na godzinę – mówi specjalista.