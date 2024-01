Pierwsze zdjęcia teleskopu XRISM. Tak wygląda supernowa

Zbudowany przez NASA i JAXA teleskop XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission) przesłał właśnie swoje pierwsze zdjęcia, które są dowodem na jego imponujące możliwości. Te możliwości mają być w pełni wykorzystane w późniejszej części roku.

Na pokładzie satelity znajdują się dwa instrumenty - Resolve i Xtend. Resolve działa w temperaturze poniżej jednego stopnia Kelvina. Kiedy odpowiednie promienie padają na jego detektor, instrument ogrzewa się odpowiednio do pochłoniętej energii. Takie pomiary energii pojedynczych fotonów pozwalają uzyskać informacje niedostępne dotychczas innym obserwatoriom.

Z pomocą Resolve badacze przyjrzeli się właśnie pozostałości po supernowej N132D. Jest to jedno z najjaśniejszych źródeł promieni X w Wielkim Obłoku Magellana, czyli niedużej galaktyce oddalonej o 160 tys. lat świetlnych od Ziemi. Resztki powstały 3 tys. lat temu z wybuchu gwiazdy, której masa była podobna do masy 15 Słońc. Instrument wskazał na obecność konkretnych pierwiastków – siarki, krzemu, wapnia, argonu i żelaza. Naukowcy twierdzą, że jest to najdokładniejsza analiza źródła promieniowania X w historii.