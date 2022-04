Pierwsze zaćmienie Słońca 2022. Zobaczymy je z Polski?

Tym razem niestety nie będziemy świadkami całkowitego zaćmienia Słońca , a tylko nieliczni będą mogli zaobserwować częściowe zaćmienie. Będzie ono widoczne m.in. w Chile, Argentynie, Urugwaju, Peru czy Boliwii, jednak moment największego zaćmienia nastąpi nad Oceanem Południowym ok. 480 km na północny zachód od chilijskiej bazy Yelcho na wyspie Doumer.

Warto przypomnieć, że zaćmienie Słońca może nastąpić tylko, gdy Księżyc znajduje się w nowiu, a Słońce, Ziemia i srebrny glob znajdują się w linii prostej. Ze względu na przesunięcie orbity Księżyca w stosunku do orbity Ziemi, zaćmienia Słońca nie są tak powszechne.

Kwietniowe zaćmienie jest jednak o tyle ciekawe, że przypada w czasie drugiego nowiu w miesiącu, czyli w tzw. "czarnym Księżycu". Drugi nów w jednym miesiącu jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem, ze względu na to, że cykl Księżyca trwa ok. 29 dni. Mniej więcej co 32 miesiące Księżyc dwukrotnie znajduje się w pełni lub w nowiu w czasie jednego miesiąca. Drugą pełnię w miesiącu nazywamy "niebieskim Księżycem", drugi nów - "czarnym".