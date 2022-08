Pierwsza roślina, jaką powinniśmy zasadzić na Marsie. To może się udać!

Jeśli mówimy o zamieszkaniu planet innych niż Ziemia, musimy od razu myśleć o tym, w jaki sposób zorganizować tam życie. Na pewno będą do tego potrzebne rośliny – bez nich nie da się zrobić praktycznie niczego. To właśnie różne rośliny mogą nas nie tylko wykarmić, ale zapewnić dostęp tlenu, czy być pożywieniem dla potencjalnych hodowli bydła i drobiu.

Najnowsze badania dotyczące kultywacji upraw na Marsie wskazują na bardzo konkretną roślinę – lucernę siewną . Jest to roślina bobowata, która naturalnie występuje praktycznie na całym świecicie, oprócz obszarów podbiegunowych.

Lucerna siewna była uprawiana już w starożytności i uważa się ją za roślinę pastewną ze względu na wysoką zawartość białka. Może znaleźć zastosowanie jako zielonka, siano czy kiszonka i wchodzi w skład wielu mieszanek pastewnych. Od jakiegoś czasu trafiła również do ludzkiego jadłospisu w postaci kiełków do sałatek czy kanapek.

Naukowcy zwracają również uwagę na to, że lucerna siewna może bez większego problemu przyjąć się na wyjałowionej ziemi z ograniczonym dostępem do wody – takiej jak na Marsie. Oprócz celów szeroko spożywczych, lucerna może być wykorzystywana do nawożenia gleb jako kompost – w tym przypadku świetnie sprawdzi się pod uprawę różnych rodzajów sałat, rzodkiewek oraz rzepy.