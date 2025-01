Pierwsza okazja w tym roku. Zobaczysz na niebie przed północą

Pierwsza pełnia księżyca w roku nazywana jest również Wilczą Pełnią. Ma to swoje korzenie w wierzeniach rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. To właśnie wtedy przez mrozy i głód wilki zbliżały się do osad ludzi w poszukiwaniu żywności. Zwierzęta te były wyjątkowo ważne w wierzeniach i podziwiano ich siłę oraz wolność. Pierwsza pełnia roku była symbolem zmian oraz okazją do refleksji nad przemijaniem i cyklicznością.