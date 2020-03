Picie mleka zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi. Zaskakujące wnioski badaczy

Picie nawet jednej szklanki mleka dziennie może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka piersi aż o 50 proc. Do takich wniosków doszli naukowcy z Loma Linda University Health. Okazuje się, że nie jest tak zdrowym składnikiem naszej diety.

Mleko bardziej szkodliwe niż myśleliśmy

Zdaniem jednego z autorów badania, Gary'ego E. Frasera istnieją "dość mocne dowody, że albo mleko, albo jakiś inny czynniki ściśle związany z piciem mleka jest przyczyną raka piersi u kobiet". Naukowiec uważa, że spożywanie od 1/4 do 1/3 szklanki mleka dziennie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na raka piersi o 30 proc. Spożywanie jednej szklanki mleka dziennie zwiększa to ryzyko do 50 proc, a picie od dwóch do trzech do 70-80 proc.