PIAT – przeciwpancerna "kusza" Powstańców warszawskich. Pocisk był napędzany sprężyną

Mniej więcej w połowie drugiej wojny światowej do rąk żołnierzy – zarówno niemieckich, jak i alianckich – zaczęła trafiać skuteczna broń przeciwpancerna, wykorzystująca pociski z głowicami kumulacyjnymi . Wprawdzie głowice kumulacyjne stosowano już wcześniej w granatach i minach, jednak pełnię swojej skuteczności pokazały po zastosowaniu ich w pociskach, miotanych przez granatniki przeciwpancerne.

Brytyjskie granatniki przeciwpancerne PIAT dostarczano także do żołnierzy ruchu oporu w krajach okupowanej Europy. Niewielka liczba – prawdopodobnie 29 – PIAT-ów trafiła także do rąk Powstańców Warszawskich.

PIAT (Projector Infantry Anti-Tank) był bronią wykorzystującą dość nietypowe rozwiązanie – za sprawą mechanicznego napędu pocisków miał więcej wspólnego z kuszą, niż wyrzutnią rakiet . W prostej, rurowej wyrzutni znajdowała się sprężyna z iglicą. Przed pierwszym strzałem należało ją napiąć, co wymagało oddziaływania siłą około 90 kg. Po napięciu sprężyny i umieszczeniu w wyrzutni pocisku, można było oddać strzał. Załadowana broń ważyła niecałe 16 kg i miała około metra długości.

Pocisk był wyrzucany głównie siłą zwolnionej sprężyny, jednak miał w dolnej części niewielki ładunek miotający. Jego rola była pomocnicza – odpalenie ładunku miało na celu przede wszystkim ponowne, automatyczne napięcie sprężyny wyrzutni tak, aby ta była natychmiast gotowa do kolejnego strzału.

Pocisk z PIAT-a poruszał się z prędkością ok. 120 m/s. Tak niewielka prędkość rzutowała na skuteczny zasięg broni – w przypadku poruszających się celów było to około 100 metrów.

Do celów nieruchomych można było strzelać na dalsze dystanse, sięgające 300 m. Sam pocisk był stosunkowo lekki (1,2 kg), ale zapewniał przebicie ponad 100 mm pancerza. Pozwalało to na eliminację każdego niemieckiego czołgu (w przypadku Tygrysa przy trafieniu w bok lub tył).

Sposób działania PIAT-a sprawiał, że broń ta wydawała się idealna do walki w mieście, gdzie ograniczony zasięg nie był wielkim problemem. Ponieważ ładunek miotający w pocisku był niewielki, za granatnikiem nie powstawała "strefa śmierci" tworzona przez gorące gazy wylotowe.

Dzięki temu PIAT mógł być używany do strzelania z zamkniętych pomieszczeń, okien domów, piwnic czy różnego rodzaju umocnień. Co więcej, wystrzał nie generował dużej ilości dymu, co utrudniało zlokalizowanie strzelca.