Perseidy 2022. Kumulacja "spadających gwiazd" już dzisiaj

Perseidy, czyli jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, który związany jest z kometą 109P/Swift-Tuttle, w nocy z 12 na 13 sierpnia zapewni nam wyjątkowy spektakl. Pomimo tego, że tzw. spadające gwiazdy, a dokładniej mówiąc meteory, pojawiają się nad naszymi głowami od 17 lipca (i będą pojawiać się do 24 sierpnia), to właśnie w nocy z 12 na 13 sierpnia najlepiej poświęcić chwilę na ich obserwacje. Ma to związek z występującym wówczas maksimum roju Perseidów.