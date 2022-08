Perseidy 2022. Jak i gdzie oglądać noc spadających gwiazd?

Perseidy to rój meteorów, które z przyjemnością obserwujemy co rok mniej więcej o tej samej porze. Już od kilku tygodni można zaobserwować "spadające gwiazdy", które są częścią roju, jednak maksimum zjawiska będzie mieć miejsce dopiero w nocy z 12 na 13 sierpnia.

Najlepsze miejsca do obserwacji nocnego nieba możecie znaleźć dzięki Light Pollution Map, aplikacji która pozwala zobaczyć aktualny stan zanieczyszczenia światłem na danym terenie. A jeżeli planujecie przy okazji zrobić kilka zdjęć, może przydać wam się poradnik omawiający najlepsze sposoby fotografowania Perseidów. Warto również pamiętać, żeby poświęcić ok. 30 min na "przyzwyczajenie" oczu do ciemności.