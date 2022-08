Chińska Stacja Kosmiczna nad Polską. W tych dniach warto spojrzeć w niebo

Nocne Niebo donosi, że nad Polską będzie można zaobserwować Chińską Stację Kosmiczną Tiangong. Jak jednak zaznacza serwis "są to trudne do wychwycenia przeloty ze względu na niską trajektorię lotu z punktu widzenia mieszkańców Polski. Najlepsze warunki do obserwacji będą na południu kraju, im wyżej na północ tym przeloty będą niżej na niebie".