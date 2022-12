Pentagon powołał biuro ds. UFO. Ludzie zalewają je zgłoszeniami

Dyrektor biura Sean Kirkpatrick przyznał w rozmowie z agencją Associated Press , że w ciągu ostatnich miesięcy jego jednostka otrzymała "kilkaset" nowych raportów o UFO. Zwiększa to znacząco bazę niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, które są pod lupą Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że w czerwcu ub.r opublikowano długo oczekiwany raport Pentagonu , w którym opisano obserwacje 140 takich obiektów.

Nowe raporty zostały złożone w tym roku przez personel armii amerykańskiej, marynarki wojennej i sił powietrznych. Opisują one niezidentyfikowane zjawiska anomalne, obserwowane w powietrzu, pod wodą i w przestrzeni kosmicznej. Są one określane jako UAP, co – zdaniem części zagranicznych mediów – jest w zasadzie preferowaną przez rząd USA nazwą UFO.