Pentagon nie ujawnił wszystkiego o UFO. Wciąż istnieją tajne raporty

Nowe fakty o UFO

Według Ratcliffea raporty kryją wiele zaskakujących faktów o UFO. Podczas rozmowy z Fox News, mężczyzna przyznał, że obiekty wykonywały "ruchy, które są trudne do odtworzenia, do których nie mamy technologii, lub poruszały się z prędkością przekraczającą barierę dźwięku bez gromu dźwiękowego". Jego zdaniem są to zdarzenia, które zauważyli piloci amerykańskich Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, ale też zarejestrowano na zdjęciach satelitarnych. Istnieje więc wiele dowodów potwierdzających ich autentyczność.

Grom dźwiękowy (ang. sonic boom) to zjawisko akustyczne towarzyszące samolotom, które pokonują barierę dźwięku. Kiedy maszyna zwiększa prędkość, powstaje fala uderzeniowa, a gdy samolot wyprzedzają ją i porusza się szybciej niż prędkość dźwięku, dochodzi do nagłej zmiany ciśnienia. To prowadzi do wytworzenia głośnego wybuchu lub piorunu, czyli właśnie gromu dźwiękowego.