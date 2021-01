CIA udostępniło wszystkie dokumenty o UFO. Każdy może je pobrać

Dokumenty trafiły do sieci dzięki wysiłkom serwisu wywiadowczego The Black Vault, który od połowy lat 90. pozyskuje i odtajnia rządową dokumentację dotyczącą m.in. UFO. Chociaż część z zapisków została odtajniona już wcześniej, to jest to pierwszy przypadek, gdy rzekomo kompletna dokumentacja CIA dotycząca niezidentyfikowanych obiektów latających, jest udostępniana na tak dużą skalę.