Pełnomocnik ds. kosmosu jest Polsce potrzebny. To nie żart

Szef MON, Mariusz Błaszczak poinformował o utworzeniu stanowiska pełnomocnika ds. przestrzeni kosmicznej. Szybko spotkało się to pretekstem do żartów, że Wojsko Polskie planuje podbić kosmos, i że "Poland can into space" (to mem internetowy o przygodach krajów-kulek). Żarty żartami, ale osoba, która będzie spinać polskie ambicje kosmiczne (a tych nam nie brakuje) jest potrzebna już od kilkunastu lat.